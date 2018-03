Emergenza sociale. La Commissione straordinaria ha avviato il confronto con i sindacati

Reggio Calabria. La Commissione straordinaria, rappresentata dal Prefetto, dott. Gaetano Chiusolo, e dal vice Prefetto, dott. Giuseppe Castaldo, ha avviato questa mattina a Palazzo San Giorgio il confronto con i rappresentanti delle principali sigle sindacali teso a verificare le situazioni di criticità dell’Ente. Presenti i segretari generali Giuseppe Zito per la UIL, Mimma Pacifici per la CGIL, Domenico Serranò per la CISL e Donato Plutino, commissario FNA UGL per la provincia di Reggio Calabria. I commissari si sono dichiarati immediatamente disponibili a formare nei tempi più rapidi possibili un tavolo di rinegoziazione finalizzato al raggiungimento di risultati concreti. Tre le priorità per superare l’emergenza sociale rappresentata dalle vertenze Multiservizi, Leonia e PEO, ed un solo fine, quello di perseguire e raggiungere obiettivi condivisi nell’interesse dei lavoratori. Uno scambio di idee aperto e costruttivo riguardante gli aspetti gestionali ed organizzativi delle problematiche pendenti ha caratterizzato questo primo incontro, al quale seguiranno altri, già calendarizzati.