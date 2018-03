Catanzaro. Forum “E-Labora”, Ferro: “Puntare sull’orientamento per dare ai giovani calabresi le giuste opportunità”

Catanzaro. Mancano pochi giorni al terzo appuntamento con e-Labora, il forum dedicato ai giovani per parlare di orientamento, formazione e lavoro, organizzato per il terzo anno consecutivo dall’Amministrazione provinciale di Catanzaro – Settore Lavoro, formazione e politiche sociali, in collaborazione con Monster Italia. L’evento itinerante, dopo Catanzaro e Lamezia, quest’anno si terrà a Soverato presso l’Istituto Malafarina il 5 e 6 dicembre. Un appuntamento ormai consolidato, finalizzato a favorire l’integrazione tra i percorsi d’istruzione e il mondo del lavoro, grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni di categoria, ordini professionali e servizi per l’impiego (quest’anno è confermata la partecipazione delle Province di Torino, Terni e Pordenone) che, attraverso laboratori, workshop e stand espositivi presentano le proprie proposte formative e i propri progetti. La novità di quest’anno punta al turismo ed alle molteplici opportunità lavorative che questo settore può offrire. “Sapere per competere” è infatti il motto della società di consulenza K-shift che proprio sulle competenze nel settore turistico concentrerà il laboratorio formativo in programma giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 15.30 attraverso tre moduli. Questo sarà uno dei tanti laboratori incentrati sulla formazione e l’orientamento alle nuove prospettive dell’universo lavoro, affinché i giovani possano proporsi ad una mutevole realtà lavorativa con una maggiore consapevolezza. Altri laboratori dedicheranno ampi spazi alla redazione di un curriculum; alla ricerca del lavoro on line, alle modalità e possibilità di creare impresa, di come presentarsi alle aziende e come sostenere un colloquio di lavoro. Orientare e informare è un binomio sul quale l’Amministrazione provinciale punta per dare impulso all’economia del territorio. Ne è convinta il Commissario straordinario Wanda Ferro: “Il fitto calendario di e-Labora ha lo scopo di offrire occasioni per conoscere i percorsi formativi di approfondimento professionale e le opportunità per un primo inserimento nel modo del lavoro per i neo diplomati e neo laureati. Occorre rafforzare le politiche di orientamento nelle scelte di studio e poi lavorative, perché molti giovani calabresi, confrontandosi con il mercato del lavoro, non rifarebbero il percorso scelto. Orientare le loro capacità verso le reali necessità di una realtà imprenditoriale e lavorativa in continuo mutamento, può servire a dare fiducia ai nostri giovani, ma soprattutto quelle giuste opportunità che, sono convinta, sapranno utilizzare al meglio”. I numeri dello scorso anno hanno confermato una massiccia partecipazione: 700 studenti, 570 candidati ai colloqui, 512 visite agli stand, 50 relatori e 26 aziende. Anche per quest’anno si prevede un grande interesse. Sul sito www.elaboracz.it aggiornato in tempo reale è possibile visitare l’elenco aggiornato (Monster) delle offerte di lavoro già disponibili. L’evento è patrocinato dall’Unione europea, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Regine Calabria il Fondo sciale europeo ed è finanziato dal POR Calabria FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità