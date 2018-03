Crotone. Il 6 dicembre l’incontro alla Lega navale sulla messa in sicurezza del porto

Crotone. In seguito alla forte mareggiata che nei giorni scorsi ha interessato tutto il litorale ionico crotonese, la Lega navale di Crotone ha promosso un incontro che si terrà il prossimo 6 dicembre, alle 16, sulla messa in sicurezza del porto vecchio della città. “In particolare – ha spiegato il presidente della Lega navale di Crotone, Giovanni Pugliese, chiameremo allo stesso tavolo politici, autorità portuale e Capitaneria di porto per fare il punto sullo stato dell’arte del prolungamento dei moli. Opera non più rinviabile soprattutto alla luce di quanto successo nei giorni scorsi a causa del ciclone Nettuno che ha generato onde alte 11 metri che si sono abbattute sul porto con una violenza inaudita”. All’incontro di venerdì, che si terrà nella sede sociale della Lega navale di Crotone parteciperanno il sindaco della città, Peppino Vallone,la Vice Presidente della Regione,Antonella Stasi, la Provincia di Crotone, l’Autorità Portuale di Gioia Tauro e la Capitaneria di Porto di Crotone