Messina. Messa in sicurezza la “Casa del Portuale”: eseguito sequestro preventivo

Messina. Sono iniziate le operazioni di esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo emesso, su richiesta della locale Procura della Repubblica, dal gip presso il Tribunale di Messina, dell’immobile sito in via Alessio Valore 39, c.d. “Casa del Portuale”, in atto abusivamente occupato dal gruppo di giovani autodenominatisi “Teatro Pinelli Occupato”. L’esecuzione del provvedimento, ad opera di personale della Polizia di Stato congiuntamente ai militari dell’Arma Carabinieri, comporterà lo sgombero dell’immobile e la messa in sicurezza dello stesso.

L’odierna attività è scaturita da legittima denunzia sporta dalla Società Cooperativa che ha la disponibilità dell’immobile, in seguito alla quale sono stati esperiti accertamenti dalle Forze di Polizia. All’interno dell’immobile occupato, vengono abitualmente organizzati manifestazioni e pubblici spettacoli, rendendo fondato il pericolo che tale destinazione della struttura e l’uso protratto nel tempo da parte di una considerevole presenza di avventori, comporti gravi rischi per l’incolumità dei presenti.