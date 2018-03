L’Assessore Caligiuri ha incontrato il Ministro Bray per il Parco Archeologico di Sibari

Reggio Calabria. Durante l’incontro che l’Assessore Regionale alla Cultura Mario Caligiuri ha avuto a Roma con il Ministro dei Beni Culturali Massimo Bray – informa una nota dell’ufficio stampa della Giunta – si sono esaminate le possibilità di sviluppo del settore culturale della Calabria, anche alla luce della recente riapertura del Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria. In particolare ci si e’ soffermati sul ripristino e il rilancio del parco archeologico di Sibari, dove sono previsti 7 progetti un investimento complessivo di 18 milioni di euro. Il primo intervento di due milioni di euro sara’ rivolto per rimuovere il fango residuo e ripristinare i mosaici. La gara d’appalto dovrebbe concludersi entro i primi di febbraio. Inoltre, e’ previsto un ulteriore intervento di 200 mila euro con fondi reperiti dal Ministero, che si aggiungono ai 300 mila euro gia’ investiti nell’immediatezza dell’inondazione del gennaio dell’anno scorso. Per la sicurezza degli argini del fiume, Bray si e’ impegnato a sollecitare il competente ministero per velocizzare gli interventi di competenza. Inoltre, come si legge in una nota dell’Ufficio Stampa del Ministero “e’ stato concordato a breve un ulteriore incontro per definire anche eventuali innovative modalità’ di gestione del sito, in modo da valorizzare l’ingente patrimonio archeologico di tutta la Calabria”.