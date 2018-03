Maltempo. Danni nel catanzarese, la Provincia ha avviato i primi interventi

Catanzaro. I danni alla viabilità causati dalla nuova ondata di maltempo riguardano buona parte del territorio provinciale, in particolare il Lametino e il Catanzarese. Tutte le strade provinciali sono interessate da frane e cadute di alberi. La Provincia di Catanzaro, che sta monitorando costantemente la situazione con il commissario straordinario Wanda Ferro e i tecnici dell’ente, sta intervenendo con mezzi propri e con lavori di somma urgenza, sgomberando le strade dai detriti e rendendo libera la circolazione. Nel Lametino interventi sono già stati eseguiti nella parte Nord nella zona di Martirano Lombardo, Marignano, Motta Santa Lucia, Decollatura e Conflenti, e nella parte Sud a San Pietro a Maida, Maida, Vena di Maida e Cortale. Una grossa frana è stata rimossa lungo la strada per la Sila, mentre è stata molto colpita la Sp 13, unico percorso alternativo alla Sp 25 distrutta dalla precedente alluvione, per raggiungere Sellia Superiore, Magisano e la Presila. Le situazioni più critiche riguardano soprattutto la Sp 159/3 a Zagarise e la strada che collega il capoluogo con Gimigliano, già colpita dall’alluvione di novembre ed in parte chiusa, soprattutto nel tratto prossimo al quartiere Gagliano di Catanzaro. La Provincia di Catanzaro è al lavoro su tutto il territorio con il coordinamento dell’Ufficio tecnico della Viabilità, per garantire la fruibilità della rete viaria nonostante i pesanti danni causati dal maltempo.