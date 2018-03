‘Ndrangheta. Catturato a Limbadi il latitante Salvatore Ascone

Limbadi (Vibo Valentia). Stamani le Squadre Mobili di Catanzaro e Vibo Valentia hanno catturato Salvatore Ascone di 49 anni, latitante dal mese di luglio dello scorso anno. Ascone, sfuggito alla cattura nell’ambito dell’operazione denominata “Perseo”, era ricercato in quanto ritenuto partecipe all’associazione mafiosa del clan Giampà operante nel comprensorio di Lamezia Terme (CZ), per aver fornito al predetto gruppo criminale, in maniera continuativa, ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti ed armi.