Scuola. Da ieri al via in Calabria le iscrizioni per l’anno scolastico 2014-2015

Basta cliccare sul sito www.iscrizioni.istruzione.it e seguire le istruzioni.

Catanzaro. Da ieri sono partite le iscrizioni per il prossimo anno scolastico che interessano le prime classi di elementari, medie e superiori. Anche quest’anno si potrà effettuare l’iscrizione a scuola solo ed esclusivamente on line. Già da una settimana è attivo per la registrazione il sito dove potersi iscrivere. Per le famiglie prive di computer o in difficoltà con la tecnologia le scuole destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto e, se necessario, anche le scuole di provenienza. Diversa la modalità per le scuole dell’infanzia per le quali rimane in vigore la procedura cartacea mentre per le scuole paritarie non c’e’ l’obbligo di adesione alla procedura informatizzata. In caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line dovrà essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 28 febbraio. È importante ricordare che l’ordine cronologico di presentazione delle domande non costituisce in alcun modo un titolo di priorità.