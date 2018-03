Disservizi idrici in zona di Pettogallico per lavori di manutenzione

Reggio Calabria. Il settore Servizi Tecnici comunica che, per lavori urgenti di manutenzione delle cabine elettriche, si renderà necessario interrompere il funzionamento dell’impianto acquedottistico in gestione Sorical in località Pettogallico. Pertanto, sono previsti disservizi nei territori in oggetto per l’intera giornata di giovedì 20 febbraio 2014, dalle ore 8.30 alle 16.30 e, comunque, fino alla fine dei lavori.