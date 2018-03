Locri. L’Amministrazione condanna atto intimidatorio contro l’imprenditore David Bumbaca

Locri. (Reggio Calabria). L’Amministrazione Comunale di Locri, informa una nota dell’ufficio stampa comunale, esprime piena solidarietà e vicinanza all’imprenditore ed amico David Bumbaca per il gravissimo gesto intimidatorio perpetrato nei suoi confronti e che giunge a distanza di solo qualche giorno rispetto ad un altro grave atto intimidatori compiuto sempre contro lo stesso imprenditore. E’ evidente che, dopo un lungo periodo di serenità e tranquillità, dagli ultimi mesi il clima in città sta cambiando, e qualcuno sembra voglia far rivivere alla città di quei momenti tristi e negativi che ormai per molti di noi, soprattutto per i più giovani, rappresentano un vago ricordo. Qualcuno vorrebbe con arroganza, prepotenza e prevaricazione, imporre ai cittadini locresi le regole della ’ndrangheta. Siamo convinti che Locri e i Locresi non sono disposti a subire tutto ciò. Locri e i Locresi si ribelleranno a chi pensa di aver “scongelato” vecchie logiche di dominio barbaro e non democratico del territorio. Siamo certi che le Forze dell’Ordine saranno in grado di tutelare il popolo locrese. Locri ha fiducia nella Istituzioni. Nel contempo chiediamo al signor Prefetto un intervento urgente per il ripristino e l’ampliamento dell’impianto di video-sorveglianza presente in città; chiediamo al Prefetto di farsi carico presso le competenti autorità affinché le Forze dell’Ordine che operano sul territorio, vengano fornite di mezzi e strumenti adeguati per contrastare immediatamente la ripresa delle ostilità. Colpire ora e colpire duro chi commette questi atti di violenza, intimidazione e prevaricazione, rappresenta il sentimento di tutti i cittadini onesti e laboriosi (la maggior parte) che operano nella nostra città.