Gioia Tauro. Solidarietà della Cgil all’assessore comunale Giuseppe Dato

Gioia Tauro (Reggio Calabria). La scrivente organizzazione sindacale esprime tutta la propria solidarietà e vicinanza all’assessore del Comune di Gioia Tauro Giuseppe Dato per la grave minaccia perpetrate nei suoi confronti la scorsa notte. È infatti, sotto gli occhi di tutti la difficoltà in cui amministratori e cittadini cercano di sfuggire ad un modus operandi della criminalità organizzata che con la forza, l’arroganza e la violenza impongono il proprio volere. L’escalation criminale che sta colpendo tutta la Piana ed in particolare Gioia Tauro, necessita di ulteriori attenzioni ed interventi da parte della magistratura e di una maggiore presenza dello stato nel territorio.. Ci auguriamo che la magistratura e le forze di polizia, facciano piena luce sulle vicenda consegnando i responsabili alla giustizia.

Segreteria Cgil Piana di Gioia Tauro