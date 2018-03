L’assessore Fedele ha incontrato a Roma il presidente dell’Ice per discute sul Piano export Sud

Catanzaro. L’assessore regionale all’internazionalizzazione Luigi Fedele ha incontrato a Roma il presidente dell’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Riccardo Monti per fare il punto sullo stato di attuazione del Piano export Sud, il programma straordinario per la promozione dei prodotti italiani sui mercati internazionali destinato alle imprese delle Regioni convergenza. Nel corso della riunione, alla quale ha preso parte anche il coordinatore dello Sprint Calabria Alessandro Dattilo, sono stati illustrati gli interventi in fase di attivazione a beneficio della Regione Calabria, tra cui spicca il progetto triennale per la promozione della Zona Economica Speciale del Porto di Gioia Tauro che prevede interventi finalizzati a identificare il piano di sviluppo della Zes nell’area di Gioia Tauro anche a supporto della attività previste in tal senso nell’Apq Gioia Tauro. “Il processo di rilancio dell’economia regionale – ha dichiarato l’assessore Fedele – è strettamente connesso al grado di internazionalizzazione delle nostre imprese. Gli interventi a sostegno dell’export sono una priorità ineludibile e sulla quale investire maggiormente in futuro, sia in termini di impegno che di risorse finanziarie. In questo senso – ha messo in evidenza l’assessore regionale -, l’incontro con il presidente Monti è stato molto positivo in quanto dimostra la lungimiranza della Giunta Scopelliti nell’istituire un apposito assessorato che, attraverso il settore internazionalizzazione e lo Sprint, ha realizzato numerose iniziative e progetti a beneficio delle nostre aziende. Al contempo, l’ampia disponibilità e sensibilità dimostrata dal presidente Monti, per dare vita a interventi congiunti, rafforza – ha infine rilevato Fedele – il convincimento che è necessaria una forte azione sinergica tra le istituzioni nazionali e regionali per ottenere risultati importanti”. Il piano sarà costruito sulla base di attività di benchmarking con i protagonisti di iniziative di successo per quanto concerne lo sviluppo di Zes in paesi come Marocco e Emirati Arabi. Nello specifico, l’evento di lancio delle attività avverrà il 14 aprile a Reggio Calabria nella sede del Consiglio regionale alla presenza dei vertici regionali, di Ice Agenzia e dei principali protagonisti nazionali e internazionali del settore della logistica e del terziario avanzato. L’assessore Fedele e il presidente Monti, in uno spirito di piena collaborazione, hanno espresso reciproca soddisfazione per la stretta sinergia attivata tra il settore internazionalizzazione della Regione Calabria guidato dalla dirigente Saveria Cristiano, lo Sprint Calabria e le strutture Ice coinvolte nella gestione del Piano export Sud. A seguito della riunione romana, inoltre, è stato deciso di avviare già dal mese di maggio l’azione Export Lab che prevede percorsi formativi, di tutoraggio e incubazione per circa 30 aziende calabresi; azioni di formazione al personale di Pmi, start-up, parchi universitari e tecnologici sulla gestione della Proprietà Intellettuale; seminari tecnico-formativi e di primo orientamento ai mercati internazionali. La presentazione dell’Export Lab avverrà il 15 maggio presso la Fondazione Terina e sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio gli interventi previsti anche sul versante promozionale attraverso la partecipazione a numerose manifestazioni fieristiche internazionali. Al termine dell’incontro l’assessore Fedele e il presidente dell’Ice hanno concordato l’avvio di una importante sinergia operativa a beneficio del tessuto produttivo regionale, da svilupparsi sulla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, al fine di sfruttare al meglio il bagaglio conoscitivo e di esperienze posseduto dalla rete di uffici esteri dell’Ice.