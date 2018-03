Associazione Gianmarco De Maria, Azienda Ospedaliera di Cosenza e Trenta Ore per la Vita presentano: Il progetto per il nuovo reparto di Pediatria e Onco-ematologia pediatrica dell’ospedale SS Annunziata di Cosenza

Cosenza. Martedì 25 marzo, alle ore 10.30, nella sede dell’Associazione Gianmarco De Maria in via Antonio Monaco a Cosenza, verrà presentato il progetto di ristrutturazione del nuovo reparto di Pediatria e Onco-Ematologia pediatrica nel presidio ospedaliero della SS Annunziata di Cosenza. L’Associazione Gianmarco De Maria è una delle associazioni beneficiarie della campagna 2014 di Trenta Ore per la Vita rivolta alla realizzazione di progetti presentati da Associazioni di genitori per assicurare ai bambini e agli adolescenti malati di tumore il diritto alle cure migliori possibilmente rimanendo a casa propria e, quando ciò non fosse possibile, garantire a loro ed alle loro famiglie una casa lontano da casa. Il progetto offre l’ambiziosa e preziosa possibilità di offrire alla nostra terra una svolta nell’attenzione ai più piccoli.

Alla presentazione Paolo M. Gangemi, direttore A.O. Direttore Generale, Fortunato Morabito direttore sanitario, Marco Aloise, direttore amministrativo dell’A.O. Di Cosenza, Domenico Sperlì Direttore dell’U.O.C. di Pediatria e del Dipartimento materno infantile. Sarà presente, inoltre, Andrea Enea, Segretario Esecutivo e Responsabile rapporti istituzionali – Associazione Trenta Ore per la Vita. Naturalmente ci sarà Franco De Maria, fondatore e direttore dell’Associazione Gianmarco De Maria, nonché Consigliere nazionale della Fiagop (Federazione Italiana genitori Onco-ematologia pediatrica). Inoltre parteciperà l’imprenditore calabrese Pippo Callipo che, con la sua azienda, sosterrà la realizzazione di questo progetto. Modera la Conferenza la giornalista Rosalba Baldino.