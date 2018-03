Potenziamento traffico aereo in Calabria. Caridi: “Risultato importante”

«Il potenziamento del traffico aereo da e verso gli aeroporti calabresi è un risultato importante che rilancia la Calabria nel circuito europeo delle rotte turistiche, ricettive e culturali, e come punto di riferimento imprescindibile per l’intero bacino del Mediterraneo». Così afferma Antonio Caridi, senatore del Nuovo Centro Destra, in merito all’apertura di nuove rotte capaci di coinvolgere in un progetto unico i tre aeroporti di Lamezia, Reggio e Crotone, che di fatto arricchisce l’offerta turistica con la partecipazione delle compagnie Livingston e Vueling, come annunciato dal Presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti. La Regione, attraverso un bando, ha messo in campo 18 milioni di euro spalmati sui tre scali, offrendo un atto di indirizzo preciso e di ampio respiro, che si innesta nel percorso già avviato con la crocieristica, e che restituisce un quadro di intervento a ventaglio mirato al potenziamento della Calabria come polo turistico d’eccellenza. «Esprimo grande soddisfazione per il risultato ottenuto dal Presidente Scopelliti – ha affermato Caridi – e plaudo al coraggio e alla lungimiranza del governatore. Il lavoro della Giunta regionale, profuso per il potenziamento del traffico turistico da e verso la Calabria, è un segnale forte lanciato ai cittadini, agli investitori e alle classi produttive dell’intera regione. L’arrivo nei tra scali calabresi di nuovi flussi potrà significare l’incremento di nuovi processi sociali, economici e culturali per tutti i territori coinvolti. Contestualmente – ha proseguito il senatore – rinnovo l’impegno del gruppo NCD in Parlamento al fine di favorire l’armonizzazione di politiche specifiche capaci di potenziare le strutture e le infrastrutture a supporto degli scali portuali e marittimi. La Calabria necessita di interventi ordinari e straordinari di prospettiva. Il Presidente Scopelliti sta dimostrando lungimiranza e sensibilità di enorme spessore. Ancora una volta il Nuovo Centro Destra ha saputo dare risposte certe e concrete alle esigenze dei cittadini, centrando un obiettivo che altri, in passato, avevano allontanato e resi apparentemente irraggiungibili. NCD è una forza nata sul territorio e per il territorio, e in questo senso i risultati ci stanno dando ragione».