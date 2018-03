Solidarietà dei circoli NCD al giornalista Michele Inserra

Reggio Calabria. “Abbiamo appeso dalle pagine de “il Quotidiano della Calabria”, da alcune testate web e dal giornale nazionale “il Tempo” della reale considerazione che il consigliere regionale Naccari Carlizzi ha nei confronti di chi, con grande coraggio e spirito obiettivo, si occupa di informare l’opinione pubblica su quanto accaduto in merito al concorso vinto dalla moglie all’ospedale di Reggio, quando lo stesso ricopriva la carica di assessore regionale. Finalmente è emerso un quadro chiaro su quanto fosse infastidito che la verità venisse a galla. Le sue dichiarazioni sono una vera e propria offesa alla democrazia. Un’inquietante conversazione telefonica che ironizza addirittura sulla “vendita di organi” per pagare i danni. Dall’indagine della magistratura reggina sono emerse molte delle sue spregiudicate azioni politiche, durante l’operato da assessore regionale, nel corso del quale avrebbe agevolato la vittoria della moglie. La libertà di stampa e di informazione di Michele Inserra, al quale rivolgiamo la nostra vicinanza, ha reso onore alla professione di giornalista libero da condizionamenti di parte. Ci auguriamo che Inserra non rimanga isolato e che l’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa si affianchino a lui per un sostegno, condannando quanto emerso dalle dichiarazioni di Naccari Carlizzi sul suo conto”.

I Circoli del Nuovo Centro Destra:

Circolo Area sud

Circolo Diana

Circolo Forza Peppe

Circolo Mimmo Cambareri

Circolo Morgana

Circolo Prospettive rosa

Circolo Riscopriamo Reggio

Circolo Acropoli

Circolo Medita

Circolo Ulisse

Circolo Ortì balcone sullo Stretto

Circolo Nuova Reggio Destra