Da domenica 6 fino a mercoledì 9 al SOL&AGRIFOOD e al VINITALY 2014 ritornano le aziende della provincia

Reggio Calabria. Esposizioni, degustazioni, cooking-show ed eventi per la promozione dell’agroalimentare di qualità reggino da domenica 6 fino a mercoledì 9 aprile 2014. “Reggio Calabria, la provincia buona e bella – Paesaggi ricchi di sapore” è il brand dell’Assessorato all’agricoltura della provincia di Reggio Calabria con il quale le aziende di eccellenza reggine stanno riscuotendo successo in tutta Italia. Dopo la Biennale del Gusto di Venezia ed il recente Salone di Origine a Brescia ora è la volta del SOL&AGRIFOOD, l’appuntamento veronese che fa coppia con la 48^ edizione del prestigioso Vinitaly. E ritorna anche il marchio “L’olio dei giganti” a promuovere gli oli extravergini di oliva di qualità che insieme a “Reggio Calabria, provincia enoica” e “La piccola enoteca provinciale di Reggio Calabria” esalteranno le produzioni enogastronomiche reggino. Ben 22 aziende rappresentano l’olio extravergine di oliva ed il food del territorio reggino al SOL&AGRIFOOD, la vetrina internazionale del business enogastronomico. E saranno ben tre gli eventi a supporto delle attività promozionali dell’Assessorato all’agricoltura che come sempre cura nei minimi particolari il buon esito delle manifestazioni alle quali partecipa. Ed anche al pad. 8 del VINITALY, presso lo stand Unioncamere Calabria, due eventi a tema faranno emergere le peculiarità e la grande tradizione dell’enologia reggina. Grande soddisfazione per l’assessore al ramo Gaetano Rao: ”Per il terzo anno consecutivo, le aziende reggine hanno la possibilità di partecipare attivamente in un contesto di rilievo internazionale. Un numero di aziende molto maggiore rispetto allo scorso anno che ci consente di apprezzare la crescente consapevolezza degli imprenditori rispetto alla necessità di partecipare agli eventi fieristici importanti. Inoltre la folta presenza delle aziende ci rende orgogliosi del fatto che il “sistema provinciale” delle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali, fortemente sostenuto dal presidente Giuseppe Raffa, si è rafforzato enormemente. Ed i risultati si vedono in maniera concreta, non tanto per quanto riguarda le vendite di prodotto laddove sono consentite presso le fiere-mercato, piuttosto per quanto concerne i contatti con i buyers ed i ristoratori, che molto spesso si concludono positivamente per le nostre aziende nel medio periodo. Un motivo di orgoglio in più per l’Amministrazione provinciale”. Domenica 9 aprile presso la SALA MANTEGNA gli “oli dei giganti” vengono presentati dagli assaggiatori Rosario Previtera e Vincenzo Melissari ad una platea qualificata di tecnici ed assaggiatori. Un panel test di esperti si destreggerà tra monovarietali e blend tra cv autocotne, per esaltare e promuovere l’olivicoltura della Piana reggina. Lunedì 7 aprile alle ore 15,00 presso l’AGORA’sarà la volta de “La Provincia di Reggio Calabria: paesaggi ricchi di sapore con l’olio dei giganti” evento in cui Anna Aloi di “A casa tua”, la nota trasmissione televisiva culinaria, presenta alla stampa e al pubblico prodotti e produttori presenti alla manifestazione con interviste, assaggi e qualche sorpresa immancabile dello chef Enzo Cannatà. Martedì 8 aprile alle ore 14,30 si terrà “Reggio Calabria, la provincia buona e bella: il menu dei prodotti identitari”, l’attesissimo cooking show dello chef executive Enzo Cannatà coadiuvato da Anna Aloi per la piena valorizzazione dei prodotti e degli oli reggini. Un menu completo dall’antipasto al dolce con i prodotti identitari e le pietanze caratteristiche del territorio reggino, rivisitate dallo chef per una piacevole “conoscenza” delle bontà nostrane. Ed anche al VINITALY ritorna Reggio Calabria, provincia enoica con due eventi presso lo stand di UNIONCAMERE Calabria: Lunedì 8 aprile alle 16,00 vi sarà il convegno con degustazione guidata “Passione passiti: dai grandi vini passiti della Grecia al Greco di Bianco DOC”, mentre Martedì 9 aprile alle 16,00 sarà la volta del talk show condotto da Piero Muscari di Vinitalia.tv dal titolo “Donne e vino, Donna è impresa”. Entrambe gli eventi avranno tra gli ospiti importanti personaggi e giornalisti del mondo del vino.