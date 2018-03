La Vis batte il Green Basket Palermo e sogna il IV posto

Reggio Calabria. Missione compiuta. La Vis Reggio Calabria ha la meglio sull’ostico Green Basket Palermo, blinda il sesto posto in classifica e, a un turno dal termine della fase a orologio, può ancora sperare di ottenere la quarta piazza in caso di vittoria sul Basket Empedocle e di concomitanti sconfitte di Cosenza e Acireale.

Quella dei reggini è stata una vittoria meritata, giunta al termine di 40 minuti che hanno visto il quintetto di coach D’Arrigo sempre avanti nel punteggio e quasi sempre in doppia cifra.

Già al 7mo i bianco/amaranto doppiano i siciliani (20-10) e raggiungono il massimo vantaggio (31-16) grazie a 5 punti consecutivi siglati dal più giovane dei fratelli Costa.

Nel terzo quarto la Vis gestisce il vantaggio accumulato, senza soffrire particolarmente la difesa a zona del Green Basket.

Nell’ultimo periodo Palermo, con Calò e Lombardo sugli scudi, si fa sotto con un parziale iniziale di 7-0, ma è ancora una tripla di Dario Costa a ricacciare indietro gli ospiti (56-45). Un canestro di Provenzano al 37mo regala il -4 ai siciliani, le cui velleità di rimonta vengono spente da un chirurgico Vozza, che centra la retina da 3 punti nell’unico tiro scoccato nell’arco della gara.

Da segnalare, fra le fila dei padroni di casa, i ventelli degli scatenati Grasso e Tramontana e i 14 assist (7 ciascuno) di Riccardo Costa e Vozza.

Questo il tabellino della gara:

Vis Reggio Calabria – Green Basket Palermo 63-54

(22-16, 14-9, 14-13, 13-16)

Vis Reggio Calabria: Vozza 3 (1/2 da tre), Tramontana 20 (8/12), Grasso 20 (4/7, 3/ 5), Carnazza 4 (2/3, 0/3), R. Costa 6 (2/2, 0/6), D. Costa 10 (1/3, 2/2), Suraci, N.E.: Barrile, Cedro. Allenatore: D’Arrigo.

Tiri Liberi: 11/13. Rimbalzi: 27 21+6 (Tramontana 9). Assist: 21 (Vozza, R. Costa 7).

Green Basket Palermo: Forzano 6 (3/5), Lombardo 14 (2/3, 3/4), Terrasi 8 (4/5, 0/2), Calo’ 10 (3/5, 1/6), Bontempo 4 (1/5), Trevisano 7 (1/4, 1/3), Provenzano 5 (2/2, 0/ 3), Lanfranchi, N.E.: Muratore, Alessandra. Allenatore: Giordano.

Tiri Liberi: 7/16. Rimbalzi: 23 17+6 (Terrasi 9). Assist: 9 (Bontempo 5).

Arbitri: Mucella De Gaetano di San Filippo Del Mela e Di Mauro di Messina.