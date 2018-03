Catanzaro. “21 volte donna”, giovedì in programma un incontro a Palazzo De Nobili con l’assessore Celestino

Catanzaro. Un’iniziativa sportiva dall’alto valore civile e sociale, un utile veicolo per dimostrare, anche a Catanzaro, che tutta la cittadinanza è sensibile a un tema, quello del’integrazione e del riconoscimento dei diritti fondamentali dei minori in fuga dalle guerre e dalle violenze, che non deve passare in secondo piano. “21 volte donna”, la maratona itinerante fortemente voluta dall’atleta Ivana Di Martino e sponsorizzata dall’associazione “Doppia difesa”, fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, il prossimo giovedì 24 aprile approderà, per il secondo anno consecutivo, nel Capoluogo calabrese, quinta tappa delle ventuno che risaliranno l’Italia da Catania a Milano per simboleggiare il calvario compiuto dai bambini migranti che approdano sulle coste della Penisola. Il progetto “Running for kids” che è alla base di “21 volte donna” vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’integrazione e del riconoscimento dei diritti fondamentali ai minori in fuga, raccogliendo le storie dei migranti e delle seconde generazioni di immigrati e fondi per il progetto “Faro”, dell’associazione “Terre des hommes”, dedicato ai minori non accompagnati che sbarcano sulle coste di Lampedusa e Siracusa. Il progetto, patrocinato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché dal Garante nazionale dell’Infanzia, ha il sostegno dell’Amministrazione comunale che, rappresentata dall’assessore alle politiche sociali, Gabriella Celestino, accoglierà Ivana Di Martino al termine della tappa catanzarese. L’arrivo, previsto fra le 11:30 e le 12, avverrà all’altezza di Palazzo De Nobili. Subito dopo l’atleta, l’assessore Celestino e il Garante per l’Infanzia on.Le Marilina Intrieri illustreranno l’iniziativa nella sala Concerti di Palazzo De Nobili.