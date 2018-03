Cittanova. Aggressione di Pasquetta, la condanna dell’Amministrazione comunale

Cittanova (Reggio Calabria). «L’Amministrazione comunale di Cittanova condanna fermamente quanto accaduto sullo Zomaro lunedì scorso. Fatti del genere preoccupano, ma siamo sicuri che istituzioni e cittadini sapranno rispondere uniti, con forza e intransigenza, a questa logica malata della prevaricazione e al sopruso». È quanto affermato, nel pomeriggio di oggi, dal sindaco di Cittanova, Alessandro Cannatà, circa il grave episodio di violenza accaduto giorno di pasquetta sull’altipiano dello Zomaro. Quando, nella notte tra domenica e lunedì, un soggetto ha aggredito prima verbalmente e poi con un fucile alcuni inermi ragazzi accampati nelle loro tende.

Maggiori controlli – «Apprendiamo dell’accaduto – ha aggiunto il sindaco – e proviamo rabbia e profondo sdegno. Lo Zomaro è una delle località più belle e accoglienti dell’intero massiccio aspromontano, e non sarà certo un gesto isolato ad incrinare la bellezza e la salubrità di quel luogo. Siamo fiduciosi dell’operato delle forze dell’ordine e confidiamo in una risoluzione celere della vicenda. Auspichiamo – ha proseguito – maggiori controlli sul territorio, e un maggiore spiegamento di energie. Ai ragazzi coinvolti nel fatto consegniamo la nostra vicinanza. La speranza è che possano tornare presto in quelle zone di montagna dimenticando, in fretta, un episodio pernicioso ma comunque isolato».