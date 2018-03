Crotone. Vela: alla Lni i 24 migliori atleti optimist del Mezzogiorno per il raduno interzonale

Crotone. Si concluderà domani, 26 aprile il raduno interzonale sperimentale organizzato dalla classe optmist che vede coinvolti, sotto l’egida della Lega navale, i 24 migliori atleti optimist del Mezzogiorno. Abruzzo, Marche, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia hanno inviato il “top” delle loro flotte optimist, 4 per ogni regione. Partecipano al raduno Aico, associazione italiana classe Optimist, atleti provenienti dalla IV, V, VI, VII, VIII zona. In particolare, per quanto riguarda la VI zona, Calabria e Basilicata, sono presenti Demetrio Sposato, del Club velico Crotone, Andrea Milano, della Lega navale Crotone, Giuseppe Congi, della Lega navale Crotone e Gaia Verri, del Club velico Crotone. I tre giorni di raduno sono coordinati da Marcello Meringolo, tecnico coordinatore del settore giovanile nonché allenatore della Nazionale Optimist, e selezionatore per i prossimi mondiali di vela, supportato da altri allenatori quali Beppe Palumbo, Enrico Tortorici, Davide Comitangelo, Alessio Frazzitta, Massimo Racco. Il raduno ha come scopo quello di permettere ai giovani timonieri di affinare le loro qualità; tanti gli esercizi proposti in mare: partenze, virate, tattica ma anche tanta ginnastica e preparazione atletica a terra. “Si tratta del secondo raduno sperimentale – ha spiegato Meringolo – il primo si è tenuto nei mesi scorsi a Trani. Questo di Crotone è molto importante soprattutto in vista della selezione valida per gli europei e i mondiali che si terrà la prossima settimana”. Ad accogliere atleti e istruttori, per l’occasione ospiti della foresteria della Lega navale di Crotone, ormai diventata, da tempo, punto di riferimento low cost per velisti italiani e stranieri, c’erano Fabrizia Torchia, delegato Aico per la VI zona, il consiglio direttivo della Lega navale di Crotone e il direttore sportivo della LNI di Crotone, Massimo Racco. Il raduno è stato fortemente voluto da Norberto Foletti, segretario nazionale AICO, che nei mesi scorsi e’venuto sul posto per visitare la sede sociale della Lni crotonese e per valutare la location stabilita. La scelta di tenere la manifestazione proprio alla Lega navale di Crotone è scaturita dall’esperienza decennale della Lni maturata nell’organizzare eventi così importanti. La logistica offerta dalla Lni di Crotone e la macchina organizzativa messa in campo per il raduno anche stavolta ha funzionato alla perfezione. “Ottima questa location – ha commentato Meringolo – e impeccabile l’accoglienza per tutti noi”. La foresteria, le aule didattiche, le attrezzare e tutti i servizi che la sede della Lega navale di Crotone è in grado di mettere a disposizione degli atleti rappresentano un punto di forza per future manifestazioni della classe Optimist non solo.