Raffa esalta la bravura del baritono Vincenzo Nizzardo

Reggio Calabria. Giuseppe Raffa: “Chi si accosta alla musica non impugnerà mai un’arma preferendola ad uno strumento musicale che rappresenta un importante strumento di riscatto socio- culturale del territorio”. “La provincia di Reggio possiede uno straordinario patrimonio di giovani talenti che continuano a mettersi in mostra e ad affermarsi nel mondo artistico nazionale”. Parole sentite quelle pronunciate da Giuseppe Raffa nel corso della conferenza stampa, svoltasi in una delle sale di palazzo Amaduri di Gioiosa Ionica, di presentazione del progetto “Oltre ogni limite” del baritono Vincenzo Nizzardo, prodotto dalla casa discografica della famiglia Reitano. “Conosco la storia di Vincenzo – ha detto Raffa –: un ragazzo che si è fatto strada perché è bravo, perché studia, perché continua il suo percorso artistico con grandi sacrifici. Nessuno gli ha regalato nulla: il nostro Vincenzo è il testimonial della meritocrazia di tanti altri giovani della nostra terra. Dietro qualsiasi espressione artistica importante c’è sempre una grande famiglia che trasmette valori come la solidarietà, il senso del dovere, il rispetto, la condivisione e la solidarietà. Una famiglia, quella del nostro giovane baritono, che continua a stargli accanto e che lo aiuta ad esprimere al meglio le sue grandi doti di talento. Siamo fieri di questo nostro conterraneo che, come abbiamo fatto in passato, continueremo a seguire in questo suo esaltante percorso artistico”. Chiamato in causa da uno dei partecipanti all’avvenimento, Giuseppe Raffa ha sottolineato che “la Provincia ha fatto grandi investimenti nel settore della cultura e non solo sul versante economico. Pensiamo – ha detto- alla presenza del maestro Riccardo Muti, il quale è stato l’artefice di una pagina importante per l’intera Calabria. Si parla spesso di legalità – ha concluso il Presidente – però consentitemi di dire che chi si accosta alla musica non impugnerà mai un’arma preferendola ad uno strumento musicale che rappresenta un importante strumento di riscatto socio- culturale del territorio. La cultura, infatti, è lo spartiacque tra gli fa il bene di una comunità e chi invece afferma di volerlo ma non lo realizza”.