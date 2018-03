Pallavolo. La Mymamy under 15 maschile in finale regionale

Reggio Calabria. La Mymamy Volley Reggio Calabria area 151 si laurea campione provinciale under 15 maschile e conquista il 6° titolo stagionale e l’accesso alle finali regionali che si svolgeranno giovedì 22 maggio a Vibo Valentia. Grandissima e meritatissima vittoria della Mymamy under 15 che l´ha vista opposta dapprima in semifinale al 5frondi (superato per 3 a 0) e successivamente in finale alla Luck Reggio. Proprio la finale ha riservato emozioni per l´altalenarsi delle situazioni. Bravi i ragazzi Mymamy per la tenacia e per averci creduto sempre (sollecitati dal loro mister) non aver mollato mai anche quando l´incontro sembrava segnato (2 a 0). La svolta nel 3 set, dopo aver perso 31 a 29 e sprecato tantissimi set ball, cambio in regia fuori Bambace alza Neri con opposto Puntorieri L., La squadra sembra reagire e anche rinunciando a marco neri, in ricezione e attacco, la squadra commette meno errori e anche praticando un gioco più semplice riesce a rientrare in partita e successivamente vincere l´incontro con pieno merito. Partita bella ed entusiasmante per le fortissime emozioni vissute ma, non eccellente tecnicamente con errori evitabilissimi commessi dalle due formazioni in campo. Sotto tono i ragazzi Mymamy anche se sono tutti 2000 quindi under 14 e questo non era il loro campionato. Alla fine si festeggia il 6° titolo stagionale oltre 1 finale nazionale e siamo tutti più contenti. Gli under Mymamy dovranno dare il meglio di loro stessi nella finale regionale per stravolgere i pronostici che non ci danno favoriti.

I protagonisti di questa bellissima e meritatissima vittoria:

Neri, bambace, puntorieri l., Puntorieri s., Artuso, meli, minniti, barbaro, squillace, laurendi, corito, spanò, soursa.