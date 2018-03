Reggio Calabria. Giunge a conclusione la IX Edizione del Premio Letterario Internazionale intitolato a Gaetano Cingari. La Leonida Edizioni ha reso pubblica la graduatoria finale dei testi selezionati dalle commissioni preposte alla valutazione degli inediti. Sono state oltre 150 le opere giunte da ogni parte d’Italia presso la redazione della casa editrice. La cerimonia di premiazione è fissata il 12 luglio alle ore 21:00 in Piazza del Tocco presso lo splendido borgo Medievale di Gerace. La manifestazione registrerà il coinvolgimento diretto di esponenti del mondo musicale, teatrale e cinematografico; prevista la partecipazione attiva dell’attrice Annalisa Insardà. Nel corso dell’evento si consegnerà una targa di riconoscimento al talentuoso e giovane regista Fabio Mollo. Di seguito i nominativi dei premiati:

Per la sezione Narrativa inedita:

1° Classificato: La paglia e il grano di Stefano Spreafichi;

2° Classificato: Lontano da Morgana di Antonino Emanuele Valere;

3° Classificato: Subway di Rossella Gallucci e Ciro Pinto.

Finalisti: Una settimana balorda di Roberto Patruno; I dolori di un autore di Bruno Laganà; Olga di Vittoria Caiazza; Pioggia di Luisa Bolleri.

Per la sezione Poesia inedita:

1° Classificato: La buona terra di Umberto Druschovic;

2° Classificato: Filari d’uva di Manuela Magi;

3° Classificato: Gioco di scena di Marisa Provenzano.

Finalisti: L’abisso di Pandina di Maria Concetta Preta; Jerax di Domenico Pujia; Il mare di settembre di Emanuele Antonino Valere; I vecchi di Umberto Druschovic; Stupore di Marisa Provenzano; A mio fratello di Gloriana Solaro; Nuove rotte di D’Ignazi Daniele; Cappa di Francesco Angelone; Gente in un barattolo di Andrea Vitale; Riflessi lontani di Gioacchino Amaddeo; Sogni di giovani di Sciolè Antonio; Chi sarà mai di Giuseppe Barba.

Per la sezione Silloge inedita:

1° Classificato: Elogio dell’imperfezione di Rodolfo Vettorello;

2° Classificato: La nebbia di Antonio Zavoli;

3° Classificato: Canti delle distanze di Nicolò Mazza.

Finalisti: Fabulae di Giacomo Giannone; Estrosi inganni di Bartolo Galfano; I derelitti di Vito Sorrenti; Rendez vous oltre la riga di Lucia Longo; E se così fosse di Maria Giusti; Sentieri estinti di Francesco Recanati; Stefanòs Muson di Paolo Lorenzo Riviezzo; Sensi da sfogliare di Cruz Lezcano Yuleisy; L’occhio inciso di Giuseppe Armani.

Per la sezione Silloge edita:

1° Classificato: Frammenti d’anima di Lorenzo Paolo Riviezzo (Roma, Albatros, 2012);

2° Classificato: Cristalli di luce… Gocce di poesia di Clara Bianchi (Melegnano, Montedit, 2014);

3° Classificato: Cantar de mi amor di Renzo Piccoli (Roma, Sovera Edizioni, 2013).

Finalisti: Mediterranea essenza di Antonino Emanuele Valere; Bagliori e penombre di Maria Angelo Consoli.