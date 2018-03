Occupazione abusiva di un alloggio popolare: Polizia Municipale denuncia due extracomunitari

Reggio Calabria. Nell’ambito delle attività di specifica competenza istituzionale, personale dipendente del Servizio Operativo del Comando di Polizia Municipale di Reggio Calabria ha denunciato all’autorità giudiziaria. K.J. e K.M., entrambi cittadini extracomunitari di 29 anni, responsabili di occupazione arbitraria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale sito nel rione Modena. In esecuzione a quanto disposto dall’autorità giudiziaria, l’alloggio è stato posto in stato di sequestro. Tali attività di controllo, inserite in un più ampio programma di contrasto dell’illegalità in materia di fruizione del patrimonio immobiliare pubblico, proseguiranno senza soluzione di continuità anche nelle prossime settimane.