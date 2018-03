Portigliola. “La promozione dei beni comuni in Calabria” tema dell’evento promosso dai Lions

Portigliola (Reggio Calabria). “La promozione dei beni comuni in Calabria” è il tema dell’evento promosso dai Club della VII Circoscrizione del Lions International in collaborazione con il Club di Locri che si svolgerà nel teatro greco romano di Portigliola sabato 21 giugno, evento che intende porre in risalto la bellezza dei nostri siti archeologici che possono diventare attrattori di un adeguato flusso turistico. Sono previsti i seguenti interventi:

· di Simonetta Bonomi, Soprintendente per i Beni Archeologici della Calabria, che descriverà lo stato dei siti archeologici in Calabria e le attività progettuali ed esecutive in essere;

· di Franca Vampo, Dirigente l’Ufficio Opere Marittime per la Calabria, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che si soffermerà sul fenomeno dell’erosione costiera;

· di Giuseppe Barbaro, docente del DICEAM dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria che descriverà gli aspetti scientifici dell’erosione costiera a Monasterace, con particolare riferimento agli studi eseguiti a supporto delle attività progettuali dell’Autorità di Bacino;

· di Salvatore Siviglia, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Regione Calabria, che illustrerà il progetto redatto a salvaguardia dell’area archeologica di Kaulon;

· di Antonino Tropea, Direttore di ANCE (Albo Nazionale Costruttori) di Reggio Calabria, che parlerà delle opportunità di finanziamento per la valorizzazione dei beni archeologici e culturali con approfondimento del Decreto Legge “Art bonus” del 29 maggio in merito al credito di imposta che viene riconosciuto a tutti coloro che erogano denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e delle fondazioni lirico-sinfoniche, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura e per la realizzazione di nuove strutture;

· di Francesca Crea, Coordinatore del progetto Archeo Comuni di Qualità, che illustrerà l’iniziativa volta alla valorizzazione del patrimonio culturale Locrideo, con un azione svolta non più dai singoli Comuni ma con un sistema innovativo consistente in una strategia coordinata.

E’ previsto, altresì, l’intervento di Don Valerio Chiovaro sulla valenza sociale nel territorio e le conclusioni di Ermanno Bocchini, Rappresentante dei Lions al Consiglio Europeo, sulla libertà e sull’impegno sociale dei soci Lions con l’augurio che il “Sogno” di vedere i nostri siti archeologici restaurati e quindi fruibili diventi presto realtà. Al termine seguirà una passeggiata “guidata” da Rossella Agostino nel parco archeologico di Locri con visita alla mostra “Il gioiello di Persefone”.