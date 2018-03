La proposta di Caligiuri: “I libri di Nicola Gratteri materia di studio nelle scuole calabresi”

Catanzaro. Domani venerdì 25 luglio 2014 alle ore 11 presso la Casa della Cultura “Leonida Repaci” di Palmi l’Assessore Regionale alla Cultura Mario Caligiuri ha indetto una conferenza stampa sull’educazione alla lettura nelle scuole calabresi. Caligiuri ha detto che “nel corso degli anni la Regione Calabria, attraverso la significativa esperienze del “Progetto Gutenberg” ha adottato degli scrittori calabresi per farli diventare materia di studio nelle scuole superiori della regione. Nel 2012 e’ stato individuato Carmine Abate, nel 2013 Mimmo Gangemi e adesso nel 2014 Nicola Gratteri che, insieme ad Antonio Nicaso, ha scritto testi importanti sulla conoscenza del fenomeno della ‘ndrangheta. Intendiamo così contemporaneamente svolgere non solo un’indispensabile attivita’ di educazione alla lettura, che e’ premessa indispensabile dello sviluppo della cultura, ma anche un’azione approfondita di cultura della legalità”. Alla conferenza stampa prenderanno parte Armando Vitale, ideatore del “Progetto Gutenberg” ed Elena Dee Filippis, dirigente del Liceo Classico “Galluppi” di Catanzaro, la scuola che coordina l’iniziativa. Interverrà anche Giovanni Barone, Sindaco di Palmi, comune dal quale Mario Caligiuri sta svolgendo in questo periodo la sua attivita’ istituzionale di Assessore regionale alla Cultura.