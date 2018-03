Fondi GalLocride. Ieraci (NCD) replica a Brizzi e Loiero

Portigliola (Reggio Calabria). Brizzi e Loiero mi chiedono un’ altra risposta… ed io la do, anche se terrei i toni sul leggero, lo dico a loro e lo dico a me. Inizia cosi la risposta del giovane dirigente NCD Portigliola Roberto Ieraci. Ho seguito la polemica con l’Assessore Trematerra (UDC) dei due consiglieri provinciali (a proposito, loro dove stanno politicamente?) sui fondi del GalLocride: se sono stati revocati con una forzatura, io sono pronto a sostenere le ragioni del Gal. Però, da giovane e da cittadino della Locride, penso che principalmente quei fondi non si debbano perdere, anche se non li gestisce il Gal, e l’Assessorato Regionale ha annunciato i relativi bandi. Sui finanziamenti per il ripristino del lungomare di Siderno, poi, non ho notizie dirette, ma temo che le lungaggini siano state determinate dalla fase convulsa scaturita per l’accavallarsi della vicenda Scopelliti, abbattuto nel penultimo anno di legislatura per via giudiziaria, e dai problemi di gestione finanziaria che attengono a questi ultimi mesi di legislatura (come leggiamo relativamente ai Rifiuti, all’Ambiente, ai Forestali, ecc.). Politicamente contestare il “clamoroso” fallimento del governo regionale, non si può certo dire così, non si debbono nascondere tutte le cose non fatte e non mantenute, ma è pur vero che, con la situazione ereditata, Scopelliti aveva chiesto dieci anni per cambiare la Calabria…. . Date le risposte, faccio una domanda: se, come scrivono i due consiglieri provinciali “L’azione dell’Amministrazione provinciale guidata da Raffa è stata sempre Coerente, Puntuale, Incisiva…”, perché Brizzi e Loiero risultano tra i firmatari di un emendamento al Bilancio che è andato in aula oggi, che ha lo scopo di dare risposte ad alcune importanti questioni della Locride trascurate proprio da Raffa? Noi saremo sempre delle sentinelle attende per il benessere e lo sviluppo del nostro territorio.

Roberto Ieraci Presidente Circolo NCD Portigliola