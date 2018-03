Monasterace. Ennesimo atto intimidatorio ai danni di Goel, la solidarietà del ministro Maria Carmela Lanzetta

Roma. Ennesimo attacco intimidatorio alla locanda “‘A Lanterna” di Monasterace gestita dal Goel, Cooperativa sociale tra l’altro responsabile dello Sprar di Monasterace. Un attacco ancora una volta mirato ad una struttura produttiva con lo scopo evidente di farla desistere e chiudere. La Locride, sottoposta a minacce e intimidazioni, ha visto moltissimi professionisti e imprenditori, fin dai tempi dei sequestri persona,costretti ad abbandonare il nostro territorio, privandolo di forze produttive e intellettuali. Esprimiamo al Goel tutta la nostra solidarietà e vicinanza e chiediamo al Consiglio Comunale di Monasterace una presa di posizione forte di condanna, così come é stato già fatto in occasione della tragica morte di Mary Cirillo, per opporre all’atto intimidatorio la forza delle Istituzioni e della Comunità di Monasterace.

Maria C. Lanzetta