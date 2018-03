Gioventù Nazionale condanna l’atto di vandalismo ai danni del Monumento ai Caduti

Reggio Calabria. “Apprendiamo con sgomento e sdegno il vile gesto di vandalismo perpetrato ai danni del Monumento ai Caduti sito in Via Marina” – è quanto affermano in una nota i ragazzi di Gioventù Nazionale Reggio Calabria, movimento giovanile di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale.

“Imbrattare con vernice spray e con frasi dalla grammatica sconnessa un simbolo della Storia d’Italia e del patrimonio artistico culturale della nostra città è un gesto che deve essere condannato e per il quale chiediamo l’intervento delle Autorità competenti. Il funzionamento e la sistemazione di impianti di videosorveglianza nei luoghi strategici della città adesso deve diventare una priorità”- proseguono- “ e nelle more i ragazzi di Gioventù Nazionale, richieste le dovute autorizzazioni alle Autorità competenti, si offrono volontari per ripulire dallo scempio il monumento”. “La nostra storia e l’amore per questa città ce lo impone!” concludono.