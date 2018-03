Camigliatello. Denunciato 30enne per sottrazione e danneggiamento di cose sequestrate

Camigliatello Silano (Cosenza). Nel corso della mattinata, i Carabinieri della locale Stazione, al termine di una breve ma articolata attività d’indagine hanno denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria di Cosenza R.S. 30enne cosentino, per i reati di sottrazione e danneggiamento di cose sequestrate, violazione colposa di doveri inerenti la custodia di cose sequestrate e danneggiamento a seguito di incendio.

In particolare, l’indagine trae origine dal rinvenimento, in data 15 settembre 2014, di un’automobile in fiamme presso una zona rurale di Camigliatello Silano. Nell’occasione i Carabinieri erano subito intervenuti unitamente a personale dei Vigili del fuoco, che erano riusiciti a domare le fiamme ma, da ciò che rimaneva del veicolo, non erano riuscivano nell’immediatezza a risalire al tipo, modello ed eventuale proprietario dello stesso. Ciò aveva insospettito i militari in quanto non vi era alcuna traccia di elementi identificativi del mezzo come, ad esempio, numero di telaio o targa. Le successive indagini, tramite l’analisi della singola componentistica salvata dalle fiamme, ha permesso di accertare che l’auto bruciata era una vecchia Volvo e, grazie ad una scrupolosa analisi delle informazioni, i militari hanno scoperto che l’indagato, domiciliato in Camigliatello, era stato proprio nominato quale custode giudiziario di una Volvo 430 sequestrata amministrativamente al fine della confisca a una ditta rendese. I Carabinieri quindi hanno proceduto ad un controllo domiciliare dell’uomo dove hanno rinvenuto e sequestrato, occultate in un magazzino, le targhe della Volvo incendiata.