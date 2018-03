Reggio Calabria. Sulla vertenza dei lavoratori del Servizio di sorveglianza idraulica regionale che rivendicano la corresponsione delle mensilità stipendiali arretrate e la sicurezza di vedersi conferite le legittime spettanze anche per il futuro, si sono concentrati i lavori della Commissione di Vigilanza presieduta dal consigliere Aurelio Chizzoniti. Oltre un’ora e mezza di confronto alla presenza dei rappresentanti delle sigle sindacali: Santino Aiello (Cgil), Francesco Ferraro (Cisl), Antonino Merlino (Uil), Gianluca Persico (Ugl) che hanno sottolineato “le difficoltà dei lavoratori impegnati in un comparto essenziale per la salvaguardia del territorio e la sicurezza dei cittadini”.

In merito alla questione sono stati auditi il dirigente generale dell’Agricoltura Giuseppe Zimbalatti e il direttore generale dell’azienda Calabria Verde Paolo Furgiuele che hanno illustrato, ognuno per le rispettive competenze, la situazione contingente ed il quadro finanziario di riferimento.

“Rispetto alla preoccupante ed incresciosa vicenda che investe questi lavoratori ed al loro sacrosanto diritto costituzionalmente tutelato alla percezione del salario, la politica è chiamata ad assumere responsabilmente tutte le decisioni che si riterranno più opportune per definire positivamente una condizione di precarietà ed incertezza che si trascina da troppo tempo” – ha affermato il presidente Chizzoniti.

“Oggi abbiamo avviato una valida interlocuzione con una parte dei soggetti istituzionalmente interessati e con i sindacati di categoria, ma è solo il primo step di un percorso che intendiamo proseguire senza indugio e con determinazione affinchè venga pienamente onorato il debito stipendiale fino a dicembre 2014 e per programmare gli atti successivi fino al ripristino di una gestione ordinaria dei pagamenti” – ha sottolineato Chizzoniti.

Secondo il Presidente della Commissione di Vigilanza e Controllo: “E’ assurdo che si invochi la difficoltà di reperimento delle risorse per il pagamento delle spettanze dei lavoratori, quando la Regione omette invece di recuperare i crediti nei confronti delle aziende debitrici ex lege 54/13. Il dirigente del Bilancio Pietro Manna che abbiamo avuto modo di raggiungere telefonicamente ha ribadito che, allo stato, è possibile garantire una sola mensilità ai lavoratori idraulici forestali. Alla luce di questa risposta , che non ci lascia per nulla tranquilli, a breve la Commissione tornerà ad occuparsi della vicenda e posso fin d’ora assicurare che mi impegnerò personalmente per individuare i riferimenti tecnico-istituzionali e politici per uscire da ogni forma di ‘anguillesco’ ed inaccettabile equivoco” – ha concluso Aurelio Chizzoniti. Prima di concludere i lavori, il Presidente della Commissione di Vigilanza, in relazione alle controdeduzioni della Regione alla relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dal Mef – attesa l’intervenuta carenza del numero legale – ne ha differito l’esame alla prossima seduta. Hanno preso parte ai lavori odierni i consiglieri Guagliardi, Albano, Crinò, Tripodi, Guccione, Maiolo, Bolzumì, Vilasi, Giordano, Imbalzano, Mirabelli, Adamo e Gallo.