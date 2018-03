Elezioni. Domani Stefano Morabito in tour nelle periferie

Reggio Calabria. Sarà una domenica dedicata alle periferie quella del 18 ottobre per il candidato sindaco della Lista “Per un’altra Reggio”, Stefano Morabito. Il tour lontano dal centro comincerà nella frazione di Mosorrofa dove, dalle 9 alle 10:30 del mattino Morabito si fermerà a parlare con coloro i quali vorranno recarsi in Piazza San Demetrio per porre le proprie domande al candidato alla carica di Sindaco di Reggio Calabria. Il secondo appuntamento domenicale sarà quello che si terrà a partire dalle 18 nel quartiere Gallico, appuntamento arricchito anche dalla presenza dei candidati. Oltre a Stefano Morabito, in Piazza Rotonda, saranno infatti presenti, tra gli altri della zona nord, i candidati consiglieri di Gallico: Stefania Bilardi ed Enzo Romeo.