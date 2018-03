Sopralluogo del Sindaco Giuseppe Falcomatà al cantiere del nuovo Palazzo di Giustizia

Reggio Calabria. Sopralluogo nel cantiere del nuovo Palazzo di Giustizia per il Sindaco Giuseppe Falcomatà che, dopo l’importante decisione del CIPE di stanziare 3 milioni di euro per il completamento dell’opera, ha voluto prendere contezza dello stato d’arte in cui versa questa importante opera. Questa mattina il primo cittadino, accompagnato dai tecnici, si è recato sul posto e, a seguito delle verifiche, ha potuto constatare come «gli agenti del tempo stanno danneggiando l’opera, se non avviamo subito i lavori – ha affermato Giuseppe Falcomatà – rischiamo di inaugurare un’opera vecchia prima ancora di essere avviata. Tante sono le criticità di cui ci siamo resi conto: dalle infiltrazioni di acqua all’umidità, a furti di rame che si sono verificati in questi mesi. Per tutti questi motivi, al collaudo dell’opera passerà del tempo, ma in meno di tre anni, quest’opera strategica per lo sviluppo della città, sarà consegnata ai cittadini». Il Sindaco Falcomatà, ha infine ribadito il suo totale impegno «Abbiamo già sensibilizzato la Regione Calabria a fare la sua parte e velocizzare l’iter amministrativo che porti al versamento dei 17 milioni di euro come previsto».