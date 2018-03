Consegnati i lavori di ristrutturazione della Scuola Radice-Alighieri. Marra (PD): “Un messaggio di speranza per Catona”

Reggio Calabria. Non più di due mesi fa, fermamente convinto della bontà dell’operato dell’Amministrazione Comunale, avevo dichiarato che il Sindaco Giuseppe Falcomatà aveva iniziato un percorso di cambiamento, di cui io sono un fiero sostenitore. A piccoli passi, ma decisi e concreti, stiamo dando risposte ad una comunità legittimamente stanca e disillusa. E oggi un altro tangibile esempio di vicinanza alle istanze più urgenti della città, si è avuto con la consegna dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della Scuola Elementare Radice-Alighieri di Catona. Grazie all’impegno dell’Assessore Angela Marcianò, finalmente dopo due anni di inattività e di silenzi assordanti, Catona ha avuto l’attenzione che merita. L’edilizia scolastica è un tema centrale nell’Agenda di Falcomatà e lo ha dimostrato con i fatti, a meno che qualcun altro – ‘millantatore politico’ – piuttosto che chiedere scusa alla città, non rivendichi questa iniziativa come è usuale di questi tempi.

Certamente tanto altro ancora si dovrà fare, ma non vogliamo piangerci addosso, per questo continueremo a lavorare per il bene comune senza pennacchi e senza clamore, ma con la consapevolezza che con trasparenza, dedizione e senso di responsabilità si può far fronte ai problemi di un territorio in ginocchio, come quello dell’ex Ottava Circoscrizione, cui è costretto a fare i conti con la micro criminalità, un fardello sempre più pesante. Stiamo lavorando per risolvere anche questa emergenza. Con oggi, qualora ce ne fosse ulteriore bisogno, l’Amministrazione Falcomatà ha dimostrato una presenza incisiva su Catona, ma soprattutto sul territorio circoscrizionale, anticipando che anche la Scuola di Salice, molto presto godrà di interventi mirati alla consegna dell’agibilità. Mentre gli altri chiacchierano e vendono fumo, noi ci rimbocchiamo le maniche e diamo risposte certe.

Enzo Marra

Consigliere comunale PD