Sciolto il Comune di Bovalino, nominati i commissari straordinari

Reggio Calabria. Nell’attesa del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Bovalino, il Prefetto, Claudio Sammartino, con proprio provvedimento ha sospeso il Consesso, ai sensi dell’art. 143, comma 12 del decreto legislativo 18 agosto 267, per prevenire situazioni che potrebbero ulteriormente compromettere la libertà di determinazione ed il buon andamento o l’imparzialità dell’amministrazione. Per la gestione provvisoria dell’Ente, nelle more del perfezionamento della procedura di scioglimento, sono stati nominati Commissari prefettizi il dr. Alberico Gentile, Viceprefetto, la dott.ssa Rosa Correale, Viceprefetto aggiunto e il dott. Emiliano Consolo, Funzionario economico finanziario. Il Comune è stato sciolto con delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno, in base alla conforme relazione predisposta dal Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale hanno partecipato i Responsabili delle Forze dell’Ordine e il Procuratore Distrettuale Antimafia. I Commissari straordinari saranno ricevuti domattina dal Prefetto presso il Palazzo del Governo.