San Procopio. Consegnati i lavori di manutenzione straordinaria della strada SP 43

San Procopio (Reggio Calabria). Sono stati consegnati i lavori di manutenzione straordinaria della SP 43, in prossimità del Bivio Guarnacca e in territorio del comune di San Procopio. All’adempimento tecnico – burocratico hanno partecipato il presidente della Provincia, Giuseppe Raffa, e il sindaco di San Procopio, Eduardo Lamberti Castronuovo. L’impegno a carico del bilancio della Provincia è di 750 mila euro e l’intervento, aggiudicato a conclusione dell’appalto all’impresa “PRESILA s.r.l., come da contratto, dovrà essere ultimato entro 150 giorni. Presenti anche il legale rappresentante dell’impresa che dovrà eseguire l’opera, geometra Gaetano Oliveti, il RUP ( responsabile unico del procedimento), ing. Giuseppe Amante, il collaudatore, ing. Maria Grazia Marsala ( entrambi dipendenti del settore Viabilità dell’Ente di via Foti), il direttore dei lavori, ing. Giuseppe Spadaro, il vicesindaco di San Procopio, Antonio Cutrì, e il sindaco di Sinopoli, Luigi Chiappalone. I lavori in questione, in prevalenza, riguardano la realizzazione di una paratia di 120 metri che poggia su fondamenta palificate e la ricostruzione della carreggiata. Il presidente Raffa e il sindaco Eduardo Lambertì Castronuovo (assessore provinciale alla cultura e alla legalità) hanno espresso soddisfazione per l’avvio di un intervento che rientra in un complesso e articolato piano per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della viabilità provinciale. “Avevamo assunto un impegno con i cittadini e lo abbiamo mantenuto”, sottolinea il Presidente Raffa, per il quale dall’intervento “trarranno beneficio non solo gli abitanti di San Procopio, Sinopoli e Sant’Eufemia, ma anche tutti gli altri automobilisti che dalle zone interne raggiungono Palmi e la Piana di Gioia Tauro. L’occasione è servita per effettuare alcuni sopralluoghi in funzione dell’ ammodernamento e della messa in sicurezza di ulteriori tratti di viabilità provinciale ed agevolare così lo sviluppo di intere comunità sempre più a rischio isolamento”. Il Presidente e l’assessore Lamberti, subito dopo hanno raggiunto uno spazio ludico, situato al centro di San Procopio, dove alcuni studenti del Liceo Artistico “Michele Gerrisi” di Palmi, nel contesto del progetto “scuola –lavoro”, sono impegnati ad abbellire con un murales questo spazio di socializzazione.