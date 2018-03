Bovalino. Ciclista tamponato in galleria sulla SS 106, muore sul colpo

Reggio Calabria. Un uomo di 57 anni, Giovanni Zappavigna, è morto sul colpo dopo essere stato tamponato, per cause in corso d’accertamento, da una automobile Fiat Marea all’interno della galleria al km 86 sulla SS 106 nel comune di Bovalino, che stava percorrendo in bicicletta. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 16.20. Il conducente alla guida dell’automobile, P.F. di 57 anni, si è fermato a prestare soccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il malcapitato, che era originario di Ardore. Le indagini sono condotte dalla Polizia Stradale del Distaccamento di Brancaleone, sul posto è intervenuta una pattuglia del Distaccamento di Siderno.