Caridi (Gal): “Io tra i Responsabili di Verdini? Idiozie, il mio posto è nel centrodestra”

Roma. Il Senatore Caridi, membro del gruppo Grandi Autonomie e libertà, smentisce qualsiasi ipotesi su un possibile approdo nel nuovo gruppo di Denis Verdini che al Senato dovrebbe sostenere il governo Renzi. “Le voci che circolano sul mio passaggio al gruppo dei «Responsabili» di Verdini che dovrebbe appoggiare il governo Renzi – afferma Caridi – sono prive di qualsiasi fondamento, il mio posto è nel centrodestra e la mia sfida è cercare di rifondarlo partendo dal carisma e dalla leadership di Silvio Berlusconi. Con il Governo Renzi – aggiunge Caridi – in Europa siamo subalterni alla Germania, le piccole e medie imprese sono soffocate da tasse e burocrazia, il Sud è abbandonato a se stesso, il debito pubblico è aumentato in maniera vertiginosa, pensare di appoggiarlo vorrebbe dire non fare gli interessi degli italiani. In Senato, il capogruppo di Forza Italia Romani sta facendo un ottimo lavoro – continua Caridi – e la strada intrapresa è quella giusta per creare un centrodestra forte e coeso. Il mio obiettivo è dunque quello di ricostruire il centrodestra, in Calabria stiamo già lavorando per dare un alternativa valida all’immobilismo creato dal centrosinistra, sono convinto che anche a livello nazionale, con l’aiuto e l’esperienza di Silvio Berlusconi – conclude il Senatore – riusciremo a dar vita a quella grande coalizione di moderati capace offrire un’altra prospettiva all’Italia rispetto a quella proposta fino ad oggi da Renzi.”