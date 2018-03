Isola Capo Rizzuto. Settimana di intensi controlli: 6 arresti dei Carabinieri

Isola Capo Rizzuto (Crotone). Quella che si sta per concludere è stata una settimana di intensi controlli per la Tenenza di Isola Capo Rizzuto nel proprio territorio di competenza: sono stati svolti a cadenza quotidiana servizi mirati al controllo di luoghi di ritrovo di pregiudicati o di giovanissimi, alla repressione di condotte particolarmente presenti nel territorio come la mancanza della copertura assicurativa o la guida di motocicli senza casco. Sono state effettuate numerose perquisizioni alla ricerca di armi e droga, oltre al controllo della regolare tenuta delle armi legalmente detenute dagli aventi diritto.

All’inizio della settimana nel corso di un servizio effettuato unitamente a personale verificatore dell’Enel sono stati arrestati F.P. cl’65 per un allaccio abusivo nella propria abitazione in località Cannella ed A.M. cl’87 per il medesimo reato perpetrato nella propria casa di via Togliatti.

Poi vi è stato l’arresto – come già riportate dai mass media- di un pluripregiudicato isolitano cl’66 perché aveva ridotto la libertà, malmenato ed abusato della propria compagna, la quale grazie all’intervento dei Carabinieri è stata tratta in salvo e trasferita in una località protetta. Al soggetto, inizialmente tradotto in carcere, a seguito della convalida da parte del Giudice sono stati applicati gli arresti domiciliare.

L’altra notte vi è quindi stato il rocambolesco arresto di A.B. lungo la S.S. 106, conclusosi alle porte di Crotone: l’uomo, arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico pari a 2.05, senza copertura assicurativa al mezzo e sprovvisto di patente perché revocata.

Il pomeriggio di ieri 18 settembre 2015 i militari al comando del tenente Cristian Modena hanno tratto in arresto V.R. cl’ 83 – con precedenti di polizia- e G.P. cl’86, poiché sorpresi alla guida del loro Fiat Doblò ed a seguito di una minuziosa perquisizione veicolari è stata rinvenuta sotto i sedili del mezzo una pistola semiautomatica “Cz mod. 70 “cal. 7,65 Browning con matricola abrasa, completa di caricatore e di sei colpi; per i due sono scattate le manette e gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.