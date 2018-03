Falcomatà incontra De Vincenti: “Riqualificheremo l’intero fronte mare, Reggio sarà una vera città turistica”

Roma. Nel quadro dell’elaborazione dei Patti per il Sud, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. A darne notizia è una nota diffusa oggi da Palazzo Chigi. Durante il colloquio – è scritto nella nota – è stata condivisa un’attenta ricognizione dei problemi della città e si è avviato il confronto sugli interventi prioritari per la ripresa economica e sociale della città. Alla riunione, che si è conclusa dandosi un nuovo appuntamento a breve per continuare ad approfondire i temi emersi, hanno partecipato anche l’Assessore comunale al Bilancio Armando Neri e il Delegato alla Città Metropolitana Riccardo Mauro.

“Abbiamo analizzato a fondo tutte le principali questioni che riguardano lo sviluppo di Reggio – ha dichiarato il Sindaco Falcomatà al termine dell’incontro con il Sottosegretario De Vincenti – il Governo dimostra una grande attenzione verso la nostra Città Metropolitana, segno che finalmente da Roma trovano un interlocutore credibile ed autorevole nell’Amministrazione comunale. Dopo gli incontri con le Regioni noi siamo il primo Comune a dare avvio al masterplain dei Patti per il Sud, anche in vista dell’imminente approvazione della legge di stabilità. Oggi abbiamo rappresentato le questioni finanziarie che ci riguardano – ha aggiunto il primo Cittadino – ma soprattutto abbiamo dato la nostra idea di sviluppo integrato per la città. Un percorso che passa principalmente dal rapporto tra Reggio ed il suo mare, che va valorizzato e riempito di contenuti e progettualità. Da città a vocazione turistica dobbiamo diventare una città turistica. Per farlo sarà fondamentale la riqualificazione di tutto il fronte mare cittadino, trenta chilometri di costa che rappresentano una ricchezza naturalistica di inestimabile valore e che dobbiamo saper valorizzare al meglio”.

“Il Lungomare, il porto turistico, il ripascimento delle spiagge, la depurazione delle acque, la riqualificazione, a fini turistici, delle zone periferiche. Lo sviluppo integrato del fronte mare – ha concluso il Sindaco – deve mettere insieme le tessere dello splendido mosaico di scenari che è Reggio. Il Sottosegretario De Vincenti è rimasto affascinato da questa idea. Valorizzeremo i singoli tasselli, verificheremo lo stato dei singoli progetti e li metteremo a sistema in un unico progetto integrato”.