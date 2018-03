Aeroporto dello Stretto. Il 26 ottobre in piazza la protesta #IlTitoMinnitiNonSiTocca

Reggio Calabria. “Chi non ha il Coraggio di Ribellarsi Non ha il diritto di Lamentarsi.” Facciamo appello a partecipare alla manifestazione che si svolgerà Lunedì 26 Ottobre a Reggio Calabria in Piazza Italia, per difendere il diritto alla continuità territoriale e per chiedere che Il Tito Minniti torni ad essere “l’aeroporto dello Stretto”. Invitiamo tutti a partecipare, portando in piazza anche la propria rivendicazione, la propria lotta, la propria determinazione, la propria Indignazione. Solo così questa manifestazione non sarà né una sfilata, né un rito, ma il trampolino di lancio per un autunno di lotta e di opposizione contro l’offensiva padronale. Il 26 ottobre può e deve diventare un primo importante momento di alleanza fra coloro che sentono la necessità di reagire a questi attacchi. Rivolgiamo questo appello agli insegnanti, agli studenti, ai lavoratori dell’Aeroporto, ai lavoratori precari e senza contratto,ai lavoratori in mobilità che non percepiscono le spettanze da mesi alle istituzioni, alle associazioni, ai movimenti e ai comitati. Perché il Mezzogiorno non è solo Criminalità e Malaffare .

#IlTitoMinnitiNonSiTocca