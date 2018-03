Blitz della Polizia Municipale a Botteghelle. L’assessore Muraca: «Incrementare i controlli per lotta all’abusivismo»

Reggio Calabria. Continua nella nostra città la lotta all’abusivismo e l’azione di ripristino della legalità. Nella mattinata di venerdì, la Polizia Municipale con personale del nucleo Reggio Sud, sulla base delle direttive impartite dall’assessore alla Legalità e alla Pubblica Sicurezza Giovanni Muraca, è intervenuta nel mercato rionale di Botteghelle operando controlli e impedendo l’eventuale istallazione abusiva di punti vendita. «Il ripristino delle condizioni di legalità a Reggio Calabria, è alla base dell’azione dell’Amministrazione Falcomatà, che fin dal suo insediamento ha puntato a garantire la massima sicurezza per i cittadini» ha dichiarato l’assessore Giovanni Muraca. «I controlli effettuati questa mattina, prima dell’inizio delle attività, sono volti a garantire il lavoro a chi paga le tasse. I punti da monitorare in città sono tanti, per questo l’attività di controllo non si ferma qui, ma continuerà non solo nei mercati ma anche nel resto della città», ha concluso l’assessore Muraca.