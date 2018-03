La Rete dei Comitati provinciali per le Pari Opportunità degli Ordini Professionali di Reggio Calabria ha rinnovato gli organi direttivi per il biennio “2015-2017”

Reggio Calabria. La Rete dei Comitati provinciali per le Pari Opportunità degli Ordini Professionali di Reggio Calabria ha rinnovato i propri organi direttivi per il biennio “2015-2017”. La nuova Coordinatrice è l’Arch. Patrizia De Stefano Presidente CPO dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria. La Dott.ssa Maria Gangemi Presidente CPO dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, è la nuova segretaria. Sono componenti della Rete dei CPO invece l’avv. Antonietta Occhiuto del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati, la dott.ssa Anna Rosaria Federico e la dott.ssa Anna Maria Danaro in rappresentanza della Commissione per le Pari Opportunità dell’Ordine dei Medici, la Dott.ssa Giovanna Condello del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali, la dott.ssa Eleonora Delfino del Comitato per le Pari Opportunità del Sindacato dei Giornalisti, l’Ing. Annalisa Lottero del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Ingegneri, la dott.ssa Daniela Diano del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e la dott.ssa Loredana Tripodi del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine dei Farmacisti.