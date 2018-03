Ponte sullo Stretto. Santelli (FI): “Renzi dice che si fa ma non ora, tradotto dal politichese non si fa e basta”

Roma. “Il premier Renzi afferma la volontà di fare il Ponte sullo Stretto ma conferma le parole del ministro Graziano Delrio sul fatto che questa non è certo un’opera fondamentale per il governo. Elenca una serie di cose da far prima, compreso il completamento della Sa-RC, sul quale si è denunciata la ‘truffa’ da parte del governo sul completamento ottenuto senza fare i lavori di ammodernamento. Insomma questo si conferma il governo delle bolle di sapone, dichiarazioni roboanti che al netto dei toni non dicono nulla. Ora la barzelletta del Ponte, si farà, quando non si sa… dopo il resto, ora no, però è una bella cosa il Ponte. Tradotto dal politichese non si fa e basta. Trova solo posto come citazione nel libro delle buone intenzioni”. Lo ha affermato Jole Santelli, deputata di Forza Italia, la quale nelle dichiarazioni roboanti del premier vi legge la netta indisponibilità a voler intraprendere i lavori.