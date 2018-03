Il No di Riferimenti al rinnovo della Commissione Regionale Antimafia in Calabria

Reggio Calabria. Il Coordinamento esprime il proprio dissenso a una Commissione regionale antimafia il cui rinnovo è previsto domani dall’ordine del giorno del Consiglio Regionale. Il Coordinamento denunzia che in Calabria la politica è lontana anni luce dalla lotta alla ‘ndrangheta e che sarebbe bene evitare farse.La Commissione, ribadisce Riferimenti, sarebbe un’ulteriore offesa all’intelligenza dei cittadini che esigono sostanza e non più chiacchiere e vuoti proclami.

A cosa servirebbe quest’Organo? Magari ad esprimere la solita solidarietà di facciata in politichese a chi è in trincea?

Una Commissione magari composta da politici, amici degli amici, collusi, indagati o eletti con determinati voti… già vista in passato… sarebbe davvero una barzelletta… In questa regione non c’è un voto libero. Alcuni pacchetti di voti condizionano le competizioni elettorali, per non parlare delle liste discutibili che vengono proposte. Nei partiti non si respira aria salubre ma inquinata.

Se la politica vuole dare l’impressione di interessarsi al problema che lo faccia sulle cose concrete che invece, non ricevono attenzione alcuna e soprattutto faccia un’opera di bonifica seria al proprio interno.

Adriana Musella

Presidente

Coordinamento Nazionale Antimafia “Riferimenti”