Riccardo Mauro: Ripristino della linea ferroviaria e della SS 106 non basta, infrastrutture vanno incrementate

Reggio Calabria. “Il completamento dei lavori sulla linea ferrata jonica, così come la riapertura della Statale 106, sono certamente ottime notizie per il nostro territorio, segno di una rinnovata attenzione da parte del Governo. Ma l’obiettivo non può più essere il ripristino dell’esistente. Dobbiamo essere capaci di andare oltre, e costruire programmi e progetti in grado di migliorare l’attuale condizione dei trasporti nell’area della Città Metropolitana di Reggio Calabria”. È quanto dichiara in una nota il Consigliere Delegato alla Città Metropolitana del Comune di Reggio Calabria, Riccardo Mauro. ”Il ripristino delle rotaie è certamente un obiettivo importante ma non sufficiente – ha aggiunto Mauro – ricordiamo gli atavici problemi dei quali soffre la nostra terra, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale e dei trasporti. Adesso dobbiamo andare oltre. L’obiettivo deve essere quello di ridurre l’immenso divario che esiste tra le infrastrutture del nord e quelle del sud e mandare in pensione le vecchie littorine in cambio di treni moderni, efficienti e puntuali, che mettano in condizione i cittadini della Città Metropolitana di muoversi in maniera agile e decongestionare in questo modo il traffico stradale. Su questo fronte, l tracciato della Strada Statale 106 va interamente messo in sicurezza. Ogni anno su quell’arteria perdono la vita decine di persone. Una condizione intollerabile per un territorio che si appresta a rivestire il prestigioso ruolo di Città Metropolitana”. ”La Città Metropolitana necessita di un rilancio globale che deve assolutamente andare oltre il ripristino delle condizioni precedenti all’ondata di maltempo. Infrastrutture importanti come l’Aeroporto, il porto di Gioia Tauro, il sistema di attraversamento dello Stretto, vanno assolutamente rilanciate. Reggio va messa nelle stesse condizioni delle altre Città Metropolitane italiane ”.