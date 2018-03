Cede hashish a un impiegato di 51 anni, Carabinieri arrestano 48enne

Reggio Calabria. Un uomo di 48 anni, il reggino D.R., è stato arrestato dai Carabinieri per spaccio di sostanza stupefacente. E’ accaduto ieri in tarda mattinata in via Spagnoli Ferrovieri, quando i Carabinieri lo hanno sorpreso a cedere un involucro di hashish, del peso di 2,6 grammi, a un impiegato di 51 anni. Quest’ultimo è stato segnalato alla Prefettura quale consumatore di sostanza stupefacente.

La droga è stata sequestrata e consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Reggio Calabria per le analisi qualitative. Il presunto spacciatore, invece, è stato arrestato e condotto presso la caserma di Viale Calabria, per essere poi ammesso al regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti per le vie e nelle piazze di Reggio Calabria costituisce un fenomeno costantemente monitorato dai Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria che, negli ultimi mesi hanno messo a segno numerosi successi in tale settore di contrasto.