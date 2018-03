Platì. Ruba il portafoglio in chiesa durante un funerale e con il bancomat preleva contanti da due sportelli automatici: denunciato

Platì (Reggio Calabria). I Carabinieri della Stazione di Platì, a conclusione di una minuziosa attività di indagine, hanno denunciato per furto aggravato un 31enne del posto. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, l’uomo, nel corso della celebrazione di una santa messa per funerali di una anziana donna avvenuta qualche giorno addietro in quel centro aspromontano, avrebbe rubato un portafogli contenuto all’interno di una borsa di una signora seduta nel banco davanti al suo e, successivamente, approfittando del codice PIN lasciato al suo interno, avrebbe effettuato due prelievi di 250 euro ciascuno da un postamat e un da un bancomat siti nel comune di Bovalino, rientrando a Platì prima della fine della funzione religiosa e riponendo il tutto fra gli effetti personali dell’ignara vittima.

L’ammanco del denaro è stato scoperto solo dopo qualche giorno quando la parte offesa, nell’effettuare l’estratto conto, si è accorta dei due prelievi da lei mai effettuati. A seguito della dettagliata denuncia, i Carabinieri hanno avviato le indagini ed hanno acquisto i filmati delle telecamere di videosorveglianza degli sportelli automatici dove sono stati fatti i prelievi, riconoscendo l’autore.