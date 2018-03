Condofuri. Dieni (M5S): “Genio civile certifica la pericolosità della Bachelet”

Condofuri (Reggio Calabria). “La relazione del Genio Civile conferma i nostri peggiori timori: la scuola Bachelet di Condofuri è a rischio crollo.” La deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni commenta con queste parole gli atti che sono stati resi pubblici a seguito dell’ispezione compiuta dal Dipartimento infrastrutture della Regione Calabria e che sono stati inviati alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

“Il sindaco Salvatore Mafrici aveva bollato la mia interrogazione come ‘parziale e settaria’. I fatti dimostrano che avevamo ragione. Ora toccherà alla magistratura accertare eventuali responsabilità riguardo alla realizzazione e alle continue ristrutturazioni di un’opera che da 30 anni inghiotte risorse pubbliche, rappresentando un rischio per gli studenti e i docenti che (per tempi brevissimi) ne hanno fruito. Al di là di questo ciò che più mi preme è che questi rilievi tecnici, che certamente devono essere considerati super partes, pongano definitivamente una pietra tombale sulle folli idee di mettere ancora mano all’edificio. I problemi della Bachelet sono strutturali e ulteriori interventi sarebbero soltanto l’ennesimo spreco di soldi pubblici per beneficare qualcuno attingendo dalle tasche della collettività. L’effetto inevitabile sarebbe trovarsi, dopo pochi mesi, al punto di partenza.”

“L’unica cosa da fare – conclude la parlamentare pentastellata – è demolire lo stabile e ricostruirlo rispettando una volta tanto le normative. Forse la cosa non farà contento chi vorrebbe continuare a lucrare su continui interventi, ma certo è l’unica azione responsabile per chi ha a cuore Condofuri e i suoi giovani studenti.”