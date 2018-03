Droga e armi. Deve espiare pena residua di oltre 3 anni per reati commessi dal 1996 al 1999

Reggio Calabria. Ieri i Carabinieri hanno tratto in arresto Aldo Armando Micelli, di 44 anni, per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, detenzione abusiva di armi e ricettazione, in esecuzione all’ordine di espiazione pena, emesso dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale. L’uomo dovrà scontare la pena residua di 3 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, per fatti commessi in città tra gli anni 1996 e 1999.